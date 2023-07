Postimi emocionues, Elhaida Dani dhe Ledian Agalliaj na tregojnë sfidat e një lidhjeje në distancë

Lidhjet në distancë shoqërohen gjithnjë me sfida, por dashuria tejkalon gjithçka.

Elhaida Dani dhe Ledian Agallijaj po jetojnë romancën e tyre herë larg e herë afër njëri-tjetrit. Angazhimet profesionale kanë bërë që javët e fundit Elhaida të udhëtojë shumë për muzikalin e saj “Notre Dame de Paris” dhe ndodhet aktualisht në SHBA, kurse balerini në Tiranë.

Me kilometra të tëra larg, sigurisht zemra e këngëtares është te Lediani. Ajo ka ndarë një foto të tyre nga “Dancing with the Stars’ në Instagram dhe shkruan: “Ende personi që më mungon më shumë është ai”. Teksa e ka ripostuar, balerini shton: “Edhe ti më mungon”.

Dyshja u njohën në “Dancing with the stars” ku lindën edhe ndjenjat mes tyre. Lediani ka deklaruar se ata kanë biseduar bashkë për çdo gjë dhe se lidhja e tyre është reale. Nga ana tjetër, Elhaida është shprehur se të dy kanë qenë beqarë kur nisën lidhjen e tyre dhe ka kërkuar që njerëzit ta lënë ta jetojnë historinë.