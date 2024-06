“Po përdor buzëqeshje maskuese”, eksperti i gjuhës së trupit analizon me detaje daljen e Kate Middleton!

Kate Middleton vendosi një ‘buzëqeshje maskuese’ në daljen e saj publike thotë një ekspert i gjuhës së trupit.

Princesha e Uellsit mori pjesë në paradën e Trooping the Color 2024. e cila u mbajt të shtunën në Londër së bashku me anëtarët e tjerë të lartë të familjes mbretërore britanike, përfshirë bashkëshortin e saj, Princin William. Kjo shënoi paraqitjen e saj të parë zyrtare që kur ajo doli në publik me diagnozën e saj të kancerit në mars.

Pjesëmarrja e saj u njoftua vetëm një mbrëmje më parë dhe ishte diçka befasuese pasi besohej se ajo do të largohej nga detyrat mbretërore në mes të “kimioterapisë parandaluese”.

Nëna e tre fëmijëve iu bashkua anëtarëve të tjerë të lartë të familjes mbretërore britanike për të gjitha pjesët publike të ceremonisë. Ajo u pa duke mbërritur në Pallatin Buckingham me bashkëshortin e saj, Princin William dhe fëmijët e tyre.

Duke folur në emër të Slingo, eksperti i gjuhës së trupit, Darren Stanton tha se pamja e parë e princeshës vendosi tonin për ngjarjen vjetore mbretërore, të cilën ajo nuk i ka munguar kurrë që kur iu bashkua familjes mbretërore në 2011.

“Duke parë fotografinë e parë të Kate Middleton dhe Princit William duke shkuar në ceremoni së bashku, Kate po përdor një buzëqeshje maskuese. Është fytyra e saj e lojës,” tha ai.

“Ajo po e përdor këtë si një mënyrë për të kaluar këtë me forcë dhe për të bërë më të mirën që mundet,” tha Stanton, duke vënë në dukje se “dukej e qetë dhe e vetëpërmbajtur nga jashtë”.

Ai gjithashtu vërejti se “buzëqeshja e Kate nuk është plotësisht e përfshirë”, gjë që mund të sugjerojë se ajo nuk ndihet plotësisht e qetë.

“Në brendësi, ajo ndjen një ndjenjë të dëshirës për t’i bërë njerëzit krenarë, por gjithashtu ndihet nervoze – gjë që është e kuptueshme”.