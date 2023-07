Po korr sukses në mbarë botën, por pse Japonia i thotë “Jo” filmi “Oppenheimer”

“Oppenheimer”, i cili u shfaq premierë në kinematë botërore më 21 korrik 2023, bazohet në librin biografik fitues të çmimit “Pulitzer” të titulluar “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer (Prometheu Amerikan: Triumfi dhe Tragjedia e J. Robert Oppenheimer)”.

Filmi i tejkaloi pritshmëritë e prodhuesve të filmit, duke fituar 82.4 milionë dollarë në arkën e fitimeve. Por me përjashtim të Japonisë. Në këtë shtet ende nuk ka një datë të publikimit për filmin, i cili ka të bëjë me krijimin e bombës atomike nga shkencëtari i Luftës së Dytë Botërore Robert Oppenheimer që u përdor për të shkatërruar qytetet Hiroshima dhe Nagasaki në Gusht 1945.

Filmi ka të bëjë me krijimin e bombës atomike gjatë Luftës së Dytë Botërore. Më konkretisht, ai flet për J. Robert Oppenheimer, njeriun përgjegjës për bërjen e projektit Manhattan një sukses.

Më 9 Gusht të këtij viti, SHBA hodhi bomba atomike në këto dy qytete, duke shkaktuar qindra-mijëra të vdekur dhe pasoja te të prekurit. Shumica e qytetarëve thonë se nuk kishin dëgjuar për filmin, i cili nuk është reklamuar në Japoni. Por kur u pyetën nëse do të shikonin “Oppenheimer”, shumë qytetarë shprehën rezerva për të.

“Mendoj se do të ketë shumë njerëz që nuk do të duan ta shohin. Ka shumë njerëz, si familjet e viktimave, që do të ishin kritikë dhe nuk do të ishin dakord ta shfaqnin.”

Ka dhe nga ata të tjerë që janë të interesuar për ta parë atë.

“Unë mendoj se njerëzit janë ende të interesuar për filmin. Ndoshta të interesuar për perspektivën amerikane të gjithë kësaj.”

Oppenheimer u shfaq premierë në Paris më 11 Korrik në teatër në Shtetet e Bashkuara dhe Mbretërinë e Bashkuar më 21 Korrik.