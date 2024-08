Po kërkohet nga Policia e Kosovës, Stresi reagon sërish nga arratia – publikon video duke u larë në bregdet

Reperi i njohur shqiptar Stresi, i shpallur në kërkim nga Policia e Kosovës, është lajmëruar sërish nga arratia. Kësaj radhe, ai ka publikuar një video në InstaStory, ku shihet duke u larë në bregdet.

Megjithatë, reperi nuk ka bërë të ditur se cilës kohë i përket videoja, duke lënë ndjekësit e tij në dilemë për vendndodhjen e tij të saktë.

Stresi është në kërkim nga autoritetet për përfshirjen e tij në një konflikt që ndodhi ditë më parë jashtë një diskoteke në Pejë. Ndërsa reperi vazhdon të sfidojë ligjin, Policia e Kosovës mbetet në ndjekje të tij për të sjellë drejtësinë për incidentin e përfolur.

Në rrjetet sociale, Stresi ka bërë disa reagime, duke dalë hapur kundër Medi Isenit, personit me të cilin dyshohet se ka pasur probleme gjatë incidentit. Këto postime kanë ndezur më tej spekulimet dhe interesin publik rreth çështjes.

Ndryshe nga Stresi, reperi tjetër i njohur, Noizy, është arrestuar në Shqipëri dhe tashmë po mbahet në arrest me burg nga Gjykata e Tiranës për qëllime ekstradimi në Kosovë. Vendimi për ekstradimin e Noizyt dhe Stresit është nënshkruar nga vet Ministrja e Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës, Albulena Haxhiu, duke treguar seriozitetin e çështjes dhe përpjekjet për ta sjellë atë në përfundim.

Në një situatë të tillë të tensionuar, mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë me Stresin dhe Noizyn, dhe si do të përfundojë ky konflikt që ka tërhequr vëmendjen e publikut dhe mediave.