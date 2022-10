Einxhel Shkira dhe Dj Dagz janë një ndër çiftet më të komentuar dhe të dashur për publikun.

Së fundmi janë hedhur dyshimet se ata po mendojnë për një dasmë.

Vetë Einxhel ka ndarë një foto në Instastory, ku thuhet se çifti po planifikojnë dasmën për të kurorëzuar dashurinë e tyre të lindur brenda “Big Brother Vip.”

Jo vetëm që do të ketë një dasmë, por do të jetë dhe madhështore. “Jo dasmë…por super dasmë do të ketë”, shkroi ajo.