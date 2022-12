“Pësova dëmtime serioze”, aktori i “Home Alone” kujton skenën e famshme ku djeg kokën

30 vite pasi “Home Alone 2: Lost in New York” pushtoi botën, Joe Pesci, i cili luajti rolin e njërit prej hajdutëve, ka rrëfyer detaje rreth filmit ikonik. Në një intervistë për People, 70 vjeçari zbuloi se gjatë njërës prej skenave komike me Kevinin pësoi djegie të rënda në kokë.

Bëhet fjalë për skenën kur ai djeg kokën dhe vrapon për ta zhytur në dëborë. “Përveç goditjeve të pritshme, mavijosjeve dhe dhimbjeve që do t’i lidhni me atë lloj humori të veçantë, unë pësova djegie të rënda në majë të kokës gjatë skenës ku i vihet zjarri kapelës së Harrit”.

Pesci tha se Macaulay Culkin, që luajti rolin e Kevinit ishte një fëmijë i ëmbël dhe shumë profesionisht për moshën e tij të re. “Kam kufizuar qëllimisht ndërveprimet e mia me të për të ruajtur dinamikën mes personazhit të tij, Kevinit, dhe personazhit tim Harry”, tha ai duke shtuar, “Doja të ruaja integritetin e marrëdhënies kundërshtare”.