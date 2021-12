Përlotet Çun Lajçi: Më vdiq vajza dhe çfarë më ngeli pengu më i madh (VIDEO)

Më 19 dhjetor të vitit që vitit 2017, vajza e aktorit, Çun Lajçi, Bubulina ndërroi jetë. Vdekjen e së cilës, ai po e vuan ende.

Në një rrëfim ekskluziv për “ABC e Mëngjesit”, aktori legjendar tregoi i përlotur pengun për vajzën e ndjerë. Ai tha se Bubulina ndërroi jetë me shpresën se do të kurohej jashtë, por që nuk shkoi kurrë.

“Kurrë për së gjalli nuk mundesh me ja plotësu fëmiut tënd, sigurisht as unë dhe pse jam munduar, me gjithçka që kam pas. Sigurisht që më ka mbetur peng. Po më vjen keq shumë keq, kur momentet e fundit të javës së fundit, një njeri i joni më tha që ma lërë mua se po e dërgoj në Rusi për kurim. Prej ditës që ai më tha mua, unë i thash vajzës dhe ajo çdo ditë më thoshte: ‘A tu ka lajmëru ai biznesmeni?’, edhe ai kurrë nuk u lajmërua. Vdiq vajza dhe ky është pengu më i madh i imi. Pse ja thash që filani po du me çu për kurim kur ai kurrë su bë i gjallë më dhe vajza vdiq tu e pyet: “a u lajmërue filani”. Prandaj, gjithë prindër kanë dëshirë dhe vullnet ndaj fëmijës, por kurrë nuk mundet me ja mundu dëshirat, përpos një pakice njerëzish që jetojnë me miliona”, rrëfeu Lajçi.

Minuti 21:35