Për pak u “vranë” në BBV, s’do ta besoni kush është opinionistja krah Kiara Titos në Fan Club

Ditën e sotme është zbuluar se Dancing with the Stars do të ketë një Fan Club njëjtë si Big Brother.

Ndonse moderatorja do të jetë Kiara Tito, Kryefjala.com ka zbuluar se opinionistja krahë Kiarës në puntatën e parë do të jetë Zhaklin Lekatari.

Ndonse nuk dihet nëse opinionistët do të ndërrohen çdo javë. Por ajo që ka mësuar Kryefjala.com është se do të ketë çdo javë të ftuar konkurrentët nga DWTS.

Kujtojmë se raporti i Zhaklinës me Kiara Titon gjatë BBV nuk ishte edhe aspak miqësor, e për më tepër, ky raport u acarua edhe më shumë pas daljes së moderatoes nga shtëpia e famshme.

Por duket se raportet mes tyre janë përmirësuar.