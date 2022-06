Për herë të parë, Sara Hoxha shfaqet në ekran me barkun e rrumbullaksour (FOTO LAJM)

Sara Hoxha do të bëhet së shpejti nënë për herë të tretë. Ajo dhe Ledioni më në fund do të bëhen me vajzë, pas dy djemve.

Sara do të jetë sonte e ftuar në emisionin “Më lër të flas” dhe në promon e publikuar ajo shihet e veshur me një fustan të ngushtë, i cili i tregon barkun e rrumbullakosur.

Kujtojmë se kjo është hera e parë që Sara shfaqet në ekran gjatë shtatzënisë.