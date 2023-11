Pasi konfirmoi ndarjen, menaxheri i Ledri Vulës zbulon arsyen e ndarjes me Sarën: Është shumë normale

Menaxheri i këngëtarit Ledri Vula, Faton Shoshi i cili konfirmoi ndarjen e Ledrit dhe Sarës, ka dhënë së fundmi një intervistë për Prive.

Ai ka zbuluar se arsyeja e ndarjes së çifti është se nuk kanë gjetur gjuhën e përbashkët.

“Ledri nuk është njeri që bën për shoë. Si në çdo fillim ka edhe mbarim. Nuk do me thënë që është mbarim i përhershëm dhe nuk do me thënë që kur bashkohesh me dikë të jeshë i përjetshëm. Nuk është tragjike. Nuk mund të gjesh gjuhë të përbashkët. Për mua është shumë normale. Edhe për Ledrin është shumë normale.

Edhe për Sarën është shumë normale. Sara është shumë e kuptueshme, kam shumë respekt”, shpreht Fatoni.

A kanë mbetur miq Sara dhe Ledri?

“Kanë raporte shumë të mira ende. Kanë nxjerrë foto të vjetra që i kanë parë bashkë. Ata nuk janë armiq. Ata munden edhe të takohen dhe të rrinë. Mund edhe të ribashkohen ose të prishen më keq. Gjithçka mund të ndodhë”, janë fjalët e menaxherit të Ledri Vulës./albeu.com/