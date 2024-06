Pas skandalit “Pandoro”, Chiara Ferragni ndryshon menaxherin

Pas skandalit Pandoro-porta, u zbatua një riorganizim dhe shumë përfaqësues të influencueses Chiara Ferragni, nuk do jenë më. Tani menaxherët e rinj do duhet të punojnë me synimin për të rikuperuar besueshmërinë e klientëve.

Nga 16 qershori Fabio Maria Damato do largohet nga posti i tij.

“Duke filluar nga 16 qershori 2024 do të pushojë nga funksioni i drejtorit të përgjithshëm dhe këshilltarit të të dy kompanive për të ndjekur mundësi të tjera profesionale. Ndryshimi është pjesë e një procesi të rinovimit të korporatës”.

Nga pikëpamja personale Chiara u njoftoi fansave se është rikuperuar dhe se ka shumë energji për të përballuar këtë fazë të re të jetës së saj, edhe nga ana sipërmarrëse influencuesja po përpiqet të ringjallet. Pas periudhës së errët të çështjes Balocco, Chiara tani është e angazhuar në një riorganizim të vërtetë të gjithë perandorisë së saj financiare.

Pavarësisht turbullirave, Ferragni kërkon të ruajë dominimin e saj në modë dhe mediat sociale, por përballë pengesave të rëndësishme, kërkon një drejtim strategjik të rinovuar. Prezantimi i menaxhimit të ri rezulton thelbësor për të siguruar që sipërmarrjet e tij të biznesit jo vetëm të ruajnë fuqinë e tyre, por të vazhdojnë të lulëzojnë.

Nëna e Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, ka marrë kompetenca të gjera brenda jetës personale të Chiarës. Rishikimi menaxherial do t’i lejojë Ferragni-t të rigjallërojë karrierën e saj.