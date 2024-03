Pas lënies së garës së Big Brother VIP në mes, Bardhi publikon foton e nënës në spital

“Prane teje ne krejte rrethanat, ti je arsyeja me krejte meritat per djalin qe une jom! I lumtur qe je me mire! Falenderues per krejt njerezit qe m’kan shkru per gjendjen shendetesore te nanes! Kerkoj falje per krejte ata adhurues qe u deshpruan nga dalja ime e parakohshme, por ne fund te dites shendeti i gruas me te rendesishme ne jeten time vendosi ndryshe!

Shihemi shume shpejte! ❤️”