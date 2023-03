Pas BBV, çfarë i ndau sërish vëllezërit Veshaj? Romeo merr hapin e madh, pa Donaldin (VIDEO)

Romeo dhe Donald Veshaj, kanë qënë të pandashëm në ekran. Që në fillimet e tyre në “Al-Pazar” Romeo dhe Donald Veshajn i kemi parë gjithmonë bashkë.

E vetmja herë kur u ndanë ishte kur Donaldi mori pjesë në “Big Brother VIP” por pas formatit ata sollën “Më lër të flas” me dy sezone. Por në sezonin e tretë të emisionit, Donaldi nuk do jetë. Kjo u vu re në promon e prezantuar pak minuta më parë, ku shihet vetëm Romeo i cili pranon se do jetë moderatori i vetëm.

”Do të jemi bashkë këtë sezon sepse ai tjetri fundja vetëm punë prishte. Vetëm me mua Romeo Veshaj, moderator, autor dhe regjizor”-tha Romeo.

View this post on Instagram A post shared by Më lër të flas (@melerteflas.tch)

Nga ana tjetër, Donaldi ka shprehur mbështetje ndaj vëllait të tij por me shaka i thotë se nuk e ka të gjatë.

”Suksese vellai im, por nuk e ke të gjatë”-shkruan Donaldi në “instastory”.