Pas 44 vitesh del në shitje shtëpia e Fredi Mërkurit, çmimi është… marramendës

Rezidenca e Freddie Mercury prej 30 milionë paund del në shitje për herë të parë që nga vitet ’80.

Ylli i Queenm Freddie ndërroi jetë tragjikisht tre dekada më parë dhe shtëpinë ia la në testament ish-të dashurës së tij Mary Austin, 72 vjeç. Ndërsa këngëtari legjendar shpenzoi 500,000 £ për pronën në vitin 1985, ajo është rritur në vlerë gjashtëdhjetëfish që atëherë. Garden Lodge është bërë një vend i shenjtë për fansat nga e gjithë bota, të cilët kanë lënë mesazhe për muzikantin e ndjerë në portën e përparme, përpara se Mary ta ndërronte atë disa vite më parë.

Tani ajo e ka nxjerrë në treg, ku ka publikuar vetëm dy foto nga brenda rezidencës luksoze. Këto foto tregojnë një pjesë të hyrjes dhe një dhomë ngrënie, të dyja me mobilje tradicionale dhe mure të lyera me të verdhë. Mary tha për Bloomberg-ut: Kjo ka qenë shtëpia ime vetëm në emër. Kam punuar në shtëpi me të dhe për të, dhe do të jetë gjithmonë e tij. Ishte ëndrra e tij, ishte vizioni i tij.