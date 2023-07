Pamjet po bëjnë xhiron e botës, Lana Del Rey lë muzikën për t’u bërë kameriere? (VIDEO)

Këngëtarja e famshme Lana Del Rey me sa duket ka nisur punë të re, si kameriere. Ajo ësht parë në një shtëpi Waffle në Firence, Alabama, sipas postimeve në mediat sociale nga disa klientë të saj të shpërndarë në një llogari fansash. Fotografitë e postuara të enjten tregojnë Del Rey me uniformë, duke u shërbyer ngrohtësisht klientëve dhe duke punuar pas banakut.

Lana Del Rey working at Waffle House pic.twitter.com/7V5av4OFrs — honeymoun (@honeymounz) July 20, 2023

Ka spekulime se ky perim mund të lidhet me këngën e saj të re Paris, Texas në të cilën ajo këndon, “I took a train to Spain, just a notebook in my hand/Then I went to see some friends of mine, down in Florence, Alabama.”/albeu.com/