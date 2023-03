Olta: Luizi do shkojë te pesa nëse nuk e fiton “BBV”, do dalë nga trutë (VIDEO)

Luizi: Unë jam me targa CD (diplomatike) moj Oltë e merresh me mua, tani jam me targa FT, fitues

Olta: Bravo shumë bukur, po mos ta fitosh çfarë do bësh? Ky do shkojë te 5 po mos ta fitojë, do kalojë, e kam me vërtetë që ky do kalojë. Ky nuk e mendon se nuk do ta fitojë. Ky çdo ditë sillet si fitues. Dhe realisht, nëse ndodh që nuk e fiton, ky do dalë nga trutë.