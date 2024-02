VIDEO/ Olta Gixhari poston momente nga ceremonia “gender reveal”, ku ka zbuluar gjininë e fëmijës

Olta Gixhari ka organizuar ditën e sotme një ceremoni ku ka zbuluar gjininë e fëmijës së saj.

Ajo do të sjellë në jetë një djalë.

Aktorja ndau në Instagram momente nga ceremonia, duke shprehur falënderimet e saj.

“Ju plotesua deshira Amarit 😍 Faleminderit zot per gjene me te shtrenjte qe me ke dhene Familjen!

Faleminderit të gjithë miqve të zemrës, të cilët e bënë këtë ditë akoma edhe me speciale.

Faleminderit edhe bashkëpunëtorëve që u bashkuan për të festuar me mua në këtë datë.🙏”, ka shkruar Olta Gixhari.