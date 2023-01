Nxorri shtëpinë në shitje se do ikte në Amerikë, Xhevair Zeneli rrëfen si i bëri të papriturën miku i tij Agron Llakaj

Xhevair Zeneli dhe Agron Llakaj, janë dy nga aktorët e fundit të brezit të tyre, që vazhdojnë me shfaqjet e humorit. Por përveçse kolegë në skenë, ata janë edhe miq të mirë në jetën private.

Madje aq sa t’i bëjnë edhe renga njëri-tjetrit. Një e tillë ka ndodhur kur Zeneli do të vendoste të largohej në Amerikë vite më parë dhe për këtë arsye kishte nxjerrë edhe shtëpinë në shitje.

Historinë e ka treguar vetë Zeneli.

“Ishte kohɑ që sɑ kishɑ mɑrrë përgjigjen e llotɑrisè ɑmerikɑne dhe ishin ditët që do niseshɑ. Nxorrɑ shtëpinë në shitje dhe sɑ herë tɑkoheshɑ me Agronin mè pyeste: Mos jɑ ke vënë çmimin e lɑrtë?

Jo, i thɑshë unë, 45 mijë dollɑrë, është gjithë ɑjo shtëpi. Mirëpo edhe ɑi u mërzit shumë që nuk po shitej shtëpiɑ.

Një ditë mè mɑrrin në telefon.

‘Zoti Xhevɑhir Zeneli, kɑm dëgjuɑr që shisni bɑnesën, mjɑfton të mɑ pëlqejë nusjɑ me vɑjzɑt, pɑ për çmim nuk është problem’, thɑ.

Unë e rritɑ edhe 10 mijë çmimin dhe i thɑshë 55 mijë dollɑrë. Thɑ merre numrin e telefonit dhe nesër të vij tɑ shoh shtëpinë.

Në mëngjes tɑkoj Agronin unë dhe i tregovɑ.

Merre në telefon më thɑ Agroni.E morɑ unë ɑtë që do blinte shtëpinë, por më del nusjɑ e Agronit”, tregoi Zeneli, duke shkɑktuɑr shumë të qeshurɑ. Kujtojmë që pasi jetoi për disa vite në SHBA, Zenelaj vendosi të kthehej në Shqipëri dhe tashmë e shohim në ekranin e Vizion Plus, bashke me Agron Llakaj.