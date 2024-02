Nuk lë anash familjen – Dua Lipa shoqërohet nga i ati Dukagjini në Grammy Awards

Dua Lipa mbërriti në tapetin e kuq të çmimeve Grammy 2024 me babanë e saj, Dukagjin Lipën.

Të dielën më 4 shkurt, ylli i “Barbie”, 28 vjeçe, kaloi në tapetin e kuq jashtë Crypto.com Arena në Los Angeles, Kaliforni, me një fustan metali me mëngë të gjata nga Courreges.

Ajo kompletoi pamjen e argjendtë me një gjerdan të Tiffany & Co dhe byzylyk që kombinoheshin.

Lipa u shoqërua në tapet me të atin, tashmë të famshëm, i cili iu bashkua asaj për natën e madhe.

Këngëtarja u nominua për dy çmime në ceremoninë vjetore: ‘Kënga më e mirë e shkruar për mediet vizuale’ dhe ‘kënga e vitit për’ “Dance the Night” nga filmi “Barbie”.

Për këtë rast, babai i Lipës zgjodhi një kostum klasik të zi me një papion të zi.

Në fotot nga tapeti i kuq, babë e bijë mund të shihen duke pozuar së bashku përpara shfaqjes së çmimeve.

