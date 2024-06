‘Nuk kam dalë ende nga rreziku’/ Kate Middleton flet për ‘betejën’ me kancerin

Princesha e Uellsit, Kate Middleton po bën “përparim” pas diagnostifikimit me kancer dhe do të marrë pjesë në “Trooping the Color”, e cila zhvillohet ditën e shtunë.

Kjo do të jetë dalja e saj e parë publike këtë vit pas diagnostifikimit dhe operacioni i saj abdominal në janar. Në një mesazh personal, Kate thotë se trajtimi i saj është ende në vazhdim dhe do të vazhdojë edhe për disa muaj të tjerë. Ky është përditësimi më i rëndësishëm për shëndetin e Kate që kur zbuloi në mars se kishte kancer, në një deklaratë të shkruar me fjalët e saj.

Për “Trooping the Colour”, princesha do të jetë në paradën e karrocave me fëmijët e saj dhe do të jetë pjesë e grupit të familjes që do të shfaqet nga ballkoni i Pallatit Buckingham.

REAGIMI i plotë i Kate:

Jam mahnitur nga të gjitha mesazhet mbështetëse dhe inkurajimi gjatë dy muajve të fundit. Kjo, me të vërtetë ka bërë ndryshimin për William dhe mua dhe na ka ndihmuar të dyve gjatë kohërave tona më të vështira.

Unë po përparoj, por siç e di kushdo që bën kimioterapi, ka ditë të mira dhe ditë të këqija. Në ato ditë të këqija ndiheni të dobët, të lodhur dhe duhet t’i dorëzoheni trupit për të pushuar. Por në ditët e mira, kur ndiheni më të fortë, dëshironi të shfrytëzoni sa më shumë të ndiheni mirë.

Trajtimi im është në vazhdim dhe do të vazhdojë edhe për disa muaj. Në ditët që ndihem mirë, është kënaqësi të angazhohem me jetën shkollore, të kaloj kohë personale për gjërat që më japin energji dhe pozitivitet, si dhe të filloj të bëj pak punë nga shtëpia.

Mezi pres të marr pjesë në Paradën e Ditëlindjes së Mbretit këtë fundjavë me familjen time dhe shpresoj të bashkohem me disa angazhime publike gjatë verës, por po ashtu duke e ditur që nuk jam ende jashtë rrezikut.

Po mësoj si të jem e duruar, sidomos me pasigurinë. Duke marrë çdo ditë siç vjen, duke dëgjuar trupin tim dhe duke i lejuar vetes të marr kohën e nevojshme për t’u shëruar.

Faleminderit shumë për mirëkuptimin tuaj të vazhdueshëm dhe të gjithë ju që me kaq guxim i keni ndarë historitë tuaja me mua.