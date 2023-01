“Nuk jam e martuar”, Olta Gixhari habit banorët, shërthen në lot për të birin (VIDEO)

Olta Gixhari nuk i ka mbajtur dot lotët së fundmi. Teksa ka qenë duke biseduar me Kiarën, ajo është përlotur për të birin.

Ajo tha se është shumë kurioze ta shohë reagimin e djalit të saj teksa ajo shfaqet në televizor.

“Nuk e di si sillet kur më kërkon, se si e kalon kur nuk më sheh në shtëpi. Para se të vija këtu ai pati një lidhje edhe më të madhe me mua, sikur e ndjente që do ikja”, tha Olta e prekur teksa fliste me moderatoren.

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip)

Olta Gixhari është një ndër banoret më aktive. Por së fundmi, pas debatit të ashpër me Gent Hazizin, ajo beson se nesër do të lë shtëpinë e BBV Albania.

Mirëpo, Ronaldo thekson se kjo gjë nuk mund të ndodhë.

Vetë aktorja shtoi se ndodhet në “rrezik” për daljen nga shtëpia e BBV Albania.

Olta u ka treguar sot banorëve se ajo nuk është e martuar zyrtarisht me partnerin e saj me të cilin jeton në Spanjë dhe ka një djalë.

“Unë nuk jam e martuar, s’ më ka kërkuar ende, po pres ende”, thotë ajo.

Olta: Me letra jo, jam në të zezë.

Amosi: Po nuk e ke pasaportën?

Olta: Jo, po nuk e pati ai s’kam si ta kem unë!