Nuk i rezistoi lëvizjeve të Elvana Gjatës, Ylli Limani “kapet mat” në koncert dhe gjesti i tij bëhet viral (VIDEO)

Elvana Gjata dhe Ylli Limani janë krijuesit e bashkëpunimeve të tyre shumë të suksesshëm, “E di X Marre” që numëron 44 milion shikime.

Si dy nga artistët më të dëgjuar në vend edhe koncertet e tyre janë padyshim ndër më të populluarit. Prandaj edhe gjesti i Ylli Limanit së fundmi nuk mund të shpëtonte pa u bërë viral.

Dy artistët kanë realizuar së fundmi një koncert të përbashkët, ku si gjithnjë Elvana ishte veshur me shumë stil por edhe shumë provokuese. Këngëtarja kishte zgjedhur një body me figura të ndryshme dhe totalisht të tejdukshëm që ekspozonte format e saj për tu patur zili.

Teksa po performonte me Yllin, Elvana ka provokuar me disa lëvizje duke kthyer shpinën nga ai dhe turma. Në këtë moment, Ylli nuk ka duruar dot dhe ka bërë disa shprehi në fytyrë që u shoqëruan me brohoritje teksa janë bërë virale në rrjetet sociale. Dhe sigurisht njerëzit i japin të drejtë- Elvana është Elvana.