Efi është një nga konkurrentet e “Përputhen” e cila mori qendrën e vëmendjes që me hyrjen e saj në emsion. Si fillim me ngjashmërinë me Bora Zemanin, vetëm moderatoren e programit e më pas me ngjarjet dhe protagonizmin e saj në emision.

Por a e dinit se emri i vërtetë i saj nuk është Efi. Në bio e saj në Instagram ajo mban emrin Ifigjenia Dhedhes. Në fak një emër jo shumë i dëgjuar në vendin tonë, prandaj ajo është prezantuar gjithmonë si Efi.