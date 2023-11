“Nuk e kisha të lehtë”, Alma Bektashi rrëfehet si rrallëherë pas tradhtisë së bashkëshortit dhe divorcit

Këngëtarja Alma Bektashi është një nga emrat më të dashur të muzikës shqiptare. Jetën e saj private këngëtarja nga Kosova e ka mbajtur gjithmonë larg syrit të mendiave dhe publikut.

Për familjen e aj, Alma ka folur shumë rrallë. Martesa e saj ka qenë dikur mjaft e komentuar për faktin se bashkëshorti i saj, Sokol Stafa, vendosi që të linte vendlindjen e tij Tiranën, për të jetuar në Prishtinë.

Mirëpo, çifti i dha fund martesës në 2021-shin. Edhe për këtë Alma ka folur shumë pak. Mirëpo së fundmi në T7 ajo shpalosi detaje edhe për një periudhë të vështirë të jetës së saj. Edhe pse nuk ndaloi në detaje se për çfarë konkretisht ishte fjala, nuk duhet shumë për ta kuptuar.

Në përiudhën e divorcit u bë me dije se Sokol Stafa e ka tradhtuar këngëtaren. Ai ka krijuar një lidhje dashurie me një psikologe 20 vjet më të re.

Alma Bektashi në një intervistë me parë ka treguar se përveç probleme psikologjike, emocionale ajo është përballur dhe me vështirësi financiare pasi pohon se ka shpenzuar shumë për këtë gjyq.

“Nuk e kuptoj akoma. Imagjino për mua që kam mbi 30 vite karrierë artistike skenike dhe mbi 20 vite karrierë pedagogjike në Universitetin e Prishtinës më ndodh kjo gjë. Imagjino ato femra që janë në shtëpi mund të jenë në shtëpi, që ndoshta nuk e kanë as anën ekonomike, nuk e kanë përkrahjen e familjes dhe ballafaqohen me këtë gjë që po përballem unë këto dy vite. Unë nuk e kuptoj, nuk e di çfarë procedure duhet ndjekur, kur ti kërkon që të divorcohesh sepse nuk do që t’i kalosh më ato probleme psikologjike, emocionale dhe vështirësitë financiare që mua më duhet brenda këtyre dy viteve, nuk e di as sa kam shpenzuar për këtë gjyq”.