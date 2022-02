Nuk do ta besoni sa ka kushtuar veshja e Beatrix Ramosajt mbrëmjen e djeshme në “BB Vip” (FOTO LAJM)

Mbrëmjen e djeshme Beatrix Ramosaj ishte e pranishme në studion e “Big Brother VIP”, ku tërhoqi jo pak vëmendjen me look-un e saj. Këngëtarja u shfaq me flokë të kapur dhe e veshur me një kostum të bukur xhins.

Nëse jeni kuriozë ta dini, veshja e Trixës ishte e markës “Burberry” dhe kap një shifër marramendëse.

Faqja “Albania Street Style” ka zbuluar se vetëm korseti ka kushtuar 1.258 dollarë. Ndërkohë xhinset kanë kapur vlerën e 885 dollarë. Në total këngëtarja ka shpenzuar 2.143 dollarë.