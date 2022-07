“Një herë ke dorën e majtë në allçi, një herë të djathtën”, Arjan Konomi shpërthen pas akuzave

Arjan Konomi ka bërë një sqarim për ata që kanë dyshime në lidhje me aksidentin e rëndë që pësoi në Jordani. Në një video, ai shprehet se ka marrë shumë pyetje se si është e mundur që njëherë shfaqet me dorën e majtë në allçi dhe njëherë me të djathtën.

“Doja të ndaja me ju një shqetësim sepse përveç halleve e problemeve që kemi tani më duhet të lexoj dhe shumë komente në TikTok dhe në Instagram. Me një pyetje të çuditshme që thonë: ‘Si ka mundësi një herë ke dorën e majtë në allçi një herë ke dorën e djathtë’.

View this post on Instagram A post shared by Arjan Konomi (@arjankonomi_)

Dora ime në allçi është kjo dhe është e njëjta. Me sa arrita të kuptoj është problemi i kamerës. Kur xhiron përpara del në këtë pamje, kur më xhiron dikush del i transformuar krahu. Kam formimin dhe pjekurinë që të mos sajoj gjëra të tilla.

Nuk u çmenda që të shtrohem në spital dhe të vë dorën në allçi. Çfarë arrita? Nuk e kuptoj. Ndaj na lini rehat me këto pyetje dhe idiotizma se s’jua kemi oreksin”, thotë Arjani.