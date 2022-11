Ngatërron G-në me K-në, gafa e Bora Zemanit bën xhiron e rrjetit (VIDEO)

Teksa po prezantonte “Dancing with the stars”, Bora Zemani bëri një gafë që ka shkaktuar jo pak bujë dhe momenti pikant ka bërë xhiron e rrjetit. Publikut nuk i shpëtoi momenti kur Bora ngatërroi shkronjën g me k.

“Dhe do të karojnë me njëri-tjetrin”, tha moderatorja për konkurrentët duke ngatërruar fjalën “garojnë”.