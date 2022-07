Nga Loredana e Blerim Destani tek Alketa Vejsiu, si u shfaqën VIP-at në festën gjigante të Noizyt (FOTO LAJM)

Reperi i njohur, Noizy do të mbajë koncertin e tij “Alpha Shoë” më 14 gusht dhe ka thënë që do të jetë vërtetë madhështor, pasi pjesëmarrës do të jenë emra të njohur të skenës si Ylli Limani, Loredana, Ledri Vula dhe shumë artistët të tjerë.

Mirëpo, mbrëmjen e djeshme ai ka organizuar Pre-Partyn ku kanë marrë pjesë shumë emra të njohur të skenës, që janë njëherazi dhe miq të afërt të Noizyt. Këtu mund të përmendim Alketa Vejsiun, Valbona Selimllarin, Blerim Destani, Loredana, Albana Osmani dhe shumë të famshëm te tjere.

Ne po ju a sjellim festen dhe VIP-at nepermjet fotove të mëposhtme.