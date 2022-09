Nga këngëtar në moderator e producent, e gjeni dot për cilin personazh publik shqiptar bëhet fjalë (FOTO LAJM)

Ndoshta profesioni i parë me të cilin i prezantohesh publikut nuk është e lehtë të hiqet nga mendja e tyre dhe kjo ndodh me shumë personazhe të famshëm. Njësoj edhe me Turjan Hyskon i cili edhe pse prej vitesh e ka braktisur muzikën, jo rrallë identifikohet si këngëtarë.

Turjan Hysko është prej shumë vitesh tashmë producent, momentalisht i emisionit të humorit “Klanifornia”.

Hysko nuk është aktiv në rrjetet sociale, por një foto nga fëmijëria e tij e ka ndarë për t’i shuar kureshtjen ndjekëve.

“Vizionar”, ka shkruar Turi krahas fotos. Kujtojmë se Turi dhe Orinda, partnerja e tij janë bërë prej një vite prindër të një vogëlusheje shumë të ëmbël, Atarës./albeu.com/