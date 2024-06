Nëse do bllokohej në “ashenser”, me kë do doje të ishe e mbyllur? Meri Shehu zgjedh mes Julit dhe Meritonit

Astrologia e njohur Meri Shehu, ishte përballë moderatores Erjola Doçi, në studion e Top Arena, duke iu përgjigjur pyetjeve të saj provokuese.

E pyetur për një situatë hipotetike, nëse do bllokohej në ashensor me kë do donte të ishe brenda, me Julin apo Meritonin, ajo zgjodhi Julin.

“Duhet të zgjedh patjetër një nga këta të dy? Meriotni nuk shkon me Julin kështu që më shumë do merreshin ata me njëri-tjetrin se ata. Do bllokohesha me dikë që më duket më i zgjuar për të më nxjerr nga ‘ashenseri’ kështu që do zgjidhja Julin”, tha ajo.