“Nëse dal unë, të lutem…”, Olta i lë “amanetin” Luizit (VIDEO)

Gjatë një bisede Olta tha se në qoftë se publiku vendos që ajo të largohet nga shtëpia, edhe nëse ka biletë kthimi, nuk do kthehet më. Ajo shtoi se e ka menduar këtë gjë, pasi e ka marrë malli për bashkëshortin dhe djalin e saj.

Luizi i tha Oltës se aty e ka familjen dhe të mos flasë si Armaldo. Olta nga ana tjetër, i tha Luizit se nëse ajo del përfundimisht nga shtëpia, t’i premtojë diçka.

Olta i kërkoi Luizit që pas daljes së saj, ta shprehë me shumë sinqeritet mendimin që ka për të. Luizi i tha se do ta bëjë, madje ai i premtoi se nuk do lejojë askënd të shtrihet te krevati i saj.