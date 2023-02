Në muajin e 8, Fifi ndan me fansat “torturën” që po kalon në shtatëzëni: Më lini me gëzu për bebin tim

Këngëtarja Fifi është në pritje të ëmbël. Sot ajo a treguar së është në muajin e 8 dhe se për një muaj do të bëhet nënë për herë të parë.

Por shtatzënia nuk paska qenë aq e lehtë për Fifin dhe kjo jo për shkak të shqetësimeve fizike, por prej njerëzve që e rrethojnë këngëtaren. Ajo ka ndarë sot këtë shqetësim me të gjithë ndjekësit e saj, nëpërmjet Instagramit.

Pavarësisht se nuk po e shijon dot periudhën e shtatzënisë për shkak të angazhimeve të shumta, ajo thotë se këtë periudhë po merr në shkëmbim veç urrejtje dhe fjalë negative.

Rrëfimi i Fifit!

“Kam mendu qe shtatezanine do e kaloja krejt ndryshe. Me shume dashuri , me shume lule , me shume fjale te bukura , me shume mirekuptim , me shume mbeshtetje . Por jo. Jam tu e kalu me shume stres , me shume siklet , me shume pune , me shume gjera neper koke , me plot sulme nga njerzit , me plot smire , nga te gjitha anet e mundshme dhe me vjen plasja. Sot kam hy ne muajin e 8 te shtatezanise dhe ne keto 8 muaj kam bo 14 kenge – 10 prej tyre me videoklipe , 4 kenge te tjera qe nuk kane dal akoma , mora pjese ne festival ku ju perkushtova 100%.

Kam ble aksionet e nje lokali modest te gjimnazi ismajl qemali. Kam punu per te investu edhe aty perveq nga ana monetare dhe fizikisht. Krejt ca shoh edhe ca nij tan kohen eshte fjale smire ofendime , sharje , fyrje , torture. Me vjen keq qe nuk jam nje njeri i thjeshte qe te mundem te shijoje goditjet bebit tim , me vjen keq qe punova kaq forte per bo pjese e ketije shoëbizzi qe nuk me le gezoje e mendoje vetem momentet qe bebi im me ben te vjell e te qaj e qe ma ka shtu dozen e emocioneve 10 fish.

Edhe absolutisht refuzoje t’u ktheje pergjigje njerezve qe han mut per mu mas shpine e vijne e me bejne lajka. Kam mendu qe njerezit ne pergjithsi para nje gruaje shtatzane ( pa dasht me lujt viktimen pasha allahun ) kane pak empati , zbuten e nuk shfryhen si hijenat dhe i mbajne ca gjera perbrenda p0 jo ! Nuk kam ngele me barre per asnjeri . kam ngele per veten time , me e permbush veten time si njeri dhe me ja dhan vetes ni arsye ma shume me luftu ne jete e me kriju familje.

Une nuk shkaterrova asnje familje .. une nuk kam nda njeri keshtu e ka shkru al nalt fatin tim. Une thjesht du me e bo ni fest per bebin tem .. me gezu qe p0 e sjell ne jete. Me lini pash te madhin zot.Mos me mbushni me energji te keqe , mos me jepni mendime negative , mos me jepni stres. Me lini ju lutem!”