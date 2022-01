Në kohën kur ishte me Gigin, zbulohet lidhja sekrete e Zayn Malik me 30 vjeçaren (FOTO LAJM)

Zayn Malik ka qenë një ndër më të komentuarit pas ndarjes nga Gigi Hadid. Dyshja e famshme, të cilët kanë dhe një vajzë, i dhanë fund marrëdhënies së tyre në fund të vitit që lamë pasi këngëtari ofendoi dhe sulmoi fizikisht nënën e modeles. Por, së fundmi, kanë dalë në dritë detaje të tjera që mund të kenë çuar në prishjen e raportit të tyre.

Mediat e huaja raportojnë se ish këngëtari i One Direction ka pasur një lidhje me Abi Clarke gjatë kohës që ishte bashkë me modelen e njohur. Gazeta britanike The Sun raporton se romanca e tyre nisi pasi Malik dhe ylli i “Towie” u takuan në një bar në Los Anxhelos. Ajo është shprehur se besonte se këngëtari ishte ndarë nga e dashura supermodele.

“U ndjeva tmerrësisht keq. Mendova se ai dhe Gigi ishin ndarë. Nuk doja të isha gruaja tjetër e tij kështu që u tërhoqa. Më erdhi shumë keq.” është shprehur ajo.

“Zayn vazhdonte të thoshte se i kujtoja ish të dashurën e tij, Perrie Edwards nga Little Mix.”, ka thënë ajo duke konfirmuar se janë takuar privatisht në Mbretërinë e Bashkuar.

“Ai më tha se po kalonte pak kohë vetëm dhe mendova se duhej të ishte ndarë me Gigi, e cila ishte kthyer në SHBA.“, thotë ajo.