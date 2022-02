Në ditëlindjen e tij, Arbana Osmani prezanton Arbër Hajdarin me opinionistin e “Big Brother VIP 2” (FOTO LAJM)

Drejtuesi i fondacionit “Fundjavë Ndryshe” dhe opinionisti i “Big Brother Vip”, Arbër Hajdari feston sot ditëlindjen. Me këtë rast Arbana Osmani ka publikuar disa foto me Arbrin duke e uruar, por edhe duke zbuluar se kush do e zëvendësojë në Big Brother VIP 2.

Në fund të kolazhit me foto, moderatorja ka postuar një video ku në panel, ndodhen Arbri, Sara dhe Edi. Sipas Arbanës, regjisori do jetë opinionist.

“Gëzuar ditëlindjen Arbër Hajdari, ke qenë super opinionist por mëso kush do të të zëvëndesojë vitin tjetër”, shkruan Arbana teksa në video fokuson Edin.