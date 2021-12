“Ndihem në faj”, Donaldi mesazh Borës pas puthjeve dhe përqafimeve me Beatrix (VIDEO)

Donaldi, pasi diskutoi me moderatoren e Big Brother Arbana Osmani dhe opinionistët situatën e krijuar duke krijuar një lidhje me Beatrix ndërkohë që kishte një histori me Bora Zemanin.

Çfarë ke për t’i thënë Borës?

“Ndihem në faj për pjesën që si…dukem tamam sikur nuk e kam respektuar. Ndihem keq për këtë”

Po për Beatrix çfarë ndjen?

E kam shumë qejf Triksën.

Përsa i përket gjendjes së tij emocionale, tha se ndihet shumë keq./albeu.com