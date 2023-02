Ndërron jetë gazetari i famshëm italian

Ka vdekur në moshën 84 vjeçare gazetari i njohur i ekrait italian dhe jo vetëm, Maurizio Costanzo.

Protagonist i padiskutueshëm i historisë së televizionit italian, Costanzo ishte gazetar, radio, autor teatri dhe muzike, skenarist filmash, dhe në fund të viteve shtatëdhjetë, krijues dhe drejtues i zhanrit të atëhershëm të sapolindur të talk show-t. Nga Bontà Loro në Rai në 1978 deri në Maurizio Costanzo Show në 1982 në kanalin 5, Costanzo krijon një lloj hapësire bisede, një dhomë ndenjeje ku ndërthur praninë e personazheve nga bota e argëtimit me ata të politikës.

Në vitet nëntëdhjetë, kur Costanzo Show rrëshqet në kontekstin politik midis Republikës së Parë dhe të Dytë, ai është viktimë e një sulmi mafioz, por pa pasoja. Në vitin 1980 emri i Costanzo u shfaq në listën e lozhës masonike P2 të Licio Gelli të botuar nga Corriere della Sera.

“Thonë se jam burrë i rreptë, por në realitet kam qenë më i rreptë me veten. Dhe se edhe unë kam pushtet, por në të vërtetë kushdo që është, është ai që më urdhëron dhe nuk e bëj. Mendoj se kam bërë mirë, por nëse më duhet të pranoj një dështim është kur kam qenë impresario i Teatrit Parioli në Romë: mund ta kisha bërë më mirë. Ndërsa si gazetar nuk pendohem për asgjë, kam vetëm një keqardhje: nuk kam intervistuar kurrë një Papë”, tha ai në një intervistë të fundit.

Në jetën private ai u martua katër herë: në vitin 1963 u martua me Lori Sammartini, katërmbëdhjetë vjet më e madhe se ai, por dhjetë vjet më vonë ai ishte tashmë në martesën e tij të dytë me gazetaren Flaminia Morandi dhe në të njëjtin vit lindi Camilla e ndjekur në 1975 nga Xavier. . Katërmbëdhjetë vjet më vonë u martua me prezantuesen televizive Marta Flavi dhe më në fund më 28 gusht 1995 u martua me gruan e tij aktuale Maria De Filippi, të cilën e takoi në vitin 1989 gjatë një konference për piraterinë e filmit në Venecia.

“Unë thashë se doja të gjeja gruan në dorën e së cilës të vdes dhe e gjeta atë”, tha ai në një intervistë të fundit./albeu.com.