“Mos na bëhet xheloz Bardhi”, fillojnë afrimet e para mes Silvit dhe Sarës

Silvi Forte, banori më i ri që iu bashkua shtëpisë së BBV3 të shtunën, deklaroi në ‘Fan Club’ se ka pasur një njohje më shumë me Sara Gjordenin. Por mesa duket kjo gjë nuk dihet ende nga banorët e tjerë të shtëpisë. Gjatë një bisede që dyshja kanë zhvilluar sot në oborr, ai i ka thënë Sarës se e do atë me patjetër brenda në shtëpi.

Silvi: Unë ty të dua në shtëpi

Sara: Përqafime. Faleminderit.

Silvi: Mos na bëhet xheloz Bardhi.

Sara: Jo, jo.

Silvi: Ty të dua në shtëpi edhe pse kam pasur më shumë komunikim me 3 banorë të tjerë.

Sara: Me mua e ke gjithmonë derën të hapur. Unë mund të mos vij e para vetë, por nuk të pres me këmbët e para kur ti vjen.

Silvi: Ngaqë jeni dhe çift…

Sara: Unë dhe Bardhi nuk e kemi farë këtë gjë.