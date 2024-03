‘Përplasjet’ e Eglës me banorët e tjerë brenda shtëpisë siç duket nuk do të kenë fund.

Pasi e nisi me Erjolën, Ledjonën tani ka vazhduar të debatojë dhe me Heidin, me të cilën pothuajse ka ruajtur një marrëdhënie të mirë gjatë qëndrimit në shtëpi.

‘Mos më fol në vesh, aman se dhe ty të kam mangut. Vazhdo!’- i ka thënë Heidi, teksa Egla e ka përqeshur në fytyrë dhe i është shmangur bisedës.