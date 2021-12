Mori vëmendjen e botës, por gjesti i veçantë i Messit për bashkëshorten bëhet viral (VIDEO)

Lionel Messi është cilësuar si një “mbret” dhe “një zotëri absolut” pasi u shfaqën pamjet e tij duke mbrojtur gruan e tij gjatë ceremonisë së Topit të Artë në Paris të hënën.

Sulmuesi i Paris Saint Germain siguroi një fitore rekord të shtatë të Topit të Artë, duke lënë pas Robert Lewandowski të Bayern Munich dhe Jorginho të Chelsea.

Më herët në mbrëmje, 34-vjeçari mbërriti me gruan e tij Antonella dhe tre djemtë e tyre, Thiago, Mateo dhe Ciro.

Gjatë rrugës për në ceremoni, familja pozoi për disa foto përpara se një drejtor i France Football t’i kërkonte Antonellës dhe djemve të largohen, në mënyrë që fotografët të mund të fotografonin vetëm Messin.

Por superylli argjentinas refuzoi dhe i kërkon gruas së tij të kthehet dhe të qëndrojë në krah të tij.

