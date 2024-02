Momente romantike mes Heidit dhe Romeos: Nesër do heq buzëkuqin (VIDEO)

Mëngjesi i sotëm, ka nisur shumë i ëmbël për disa banorë në shtëpinë e ‘Big Brother Vip 3’. Bëhet fjalë për Romeon dhe Heidin, lidhja e të cilëve po përforcohet çdo ditë e më shumë.

Sot, nën rrezet e diellit, çifti është parë në momente romantike me njeri-tjetrin.

Mes puthjesh dhe përqafimesh, Heidi duke qeshur thotë: “Nesër nuk do të bëj buzëkuq“, – kjo pasi Romeo do të ja prish me puthjet e tij.