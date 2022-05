Mohojnë lidhjen, Adrola Dushi dhe Capital T kapen “mat” në aeroport (FOTO LAJM)

Prej kohësh, në rrjet dhe në mediat rozë, Adrola Dushi dhe Capital T janë vënë në shënjestër për një lidhje të mundshme dashurie mes tyre.

As këngëtari dhe as modelja nuk e kanë pranuar lidhjen në intervista të ndryshme duke deklaruar se janë vetëm miq edhe pse rrjetet sociale i kanë nxjerrë zbuluar herë pas here.

Së fundmi ka qenë faqja “Vipat e bllokut” e cila ka publikuar një foto të çiftit në aeroport, vetëm Capital T dhe Adrola Dushi.

Na mbetet të presim vetëm konfirmimin nga dyshja./albeu.com/