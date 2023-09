Milaim Zeka në mbrojtje të Encës: Është lule e dritë…

“Enca, lule e drite në krahasim me pjesën tjetër të estradës”.

Kështu e ka nisur postimin e tij në rrjetet sociale gazetari i njohur Milaim Zeka. Teksa komenton arrestimin e Encës për kultivim kanabisi, Zeka thotë se tre-katër vazot e gjetura në banesën e këngëtares janë zero në krahasim me pjesën tjetër të estradës që shtrohen në tavolinë me kokainë.

Ndër të tjerat ai aludon se Enca mund të ketë rënë viktimë e ndonjë të afërmi, i cili mund ta këtë denoncuar në polici.

Postimi i plotë:

Enca lule e drite ne krahasim me pjesen tjeter te estrades

Mbase nuk me besoni, po kurr kenge te Ences nuk kam degjuar, ama ne rastin konkret po shprehi keqardhje per ate qe i ka ndodhur. Tri-kater vaze ma kanabis jane zero ne krahasim me ata, dhe ato te estrades, qe midis tavolinave “mbjellin” kokaine, me viza te pashkeputura.

Enca e shkrete ka ra viktime e ndonje te afermi, qe nuk i ka ofruar te pakten nje renje, edhe e ka paraqitur ne polici…

Ky Nexhi psh, me pas marre ndonje vize, nuk na kish sha kaq keq. Ose, moderatori, me pas pi nje çaj me kanabil, ose me pas ngrene nje çokollate kanabisi, nuk e kish ftu fare ne emision…!!!