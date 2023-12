Mike prej një jete, Çiljeta e pikëlluar për humbjen e motrës së Ingrid Gjonit: Ilda e të gjithëve…

Dy ditë më parë, humbi jetën motra e madhe e Inis dhe Ingrid Gjonit. Në moshën 48-vjeçare nëna e akores së njohur Anna Lika dhe 2 fëmijëve të tjerë mbylli sytë përgjithmonë.

Si mikja e ngushtë e Ingrid Gjonit, prej sa mbahen mend, Çiljeta ka bërë një postim prekës për Ildën, duke e kujtuar si personin më pozitiv e të qeshur.

“Në fakt nuk do të doja të postoja kurrë për ikjen tënde në rrjete sociale sepse asgë e thënë nuk zgjidh dot më asgje …e as të thoja fjalë trishtimi për ty apo te lexoja fjal ngushëllimi per ty qe zemra ime s’do qe ti pranoj në realitet sepse duke të njohur ty e di shum mire de tani do na thoje te gjithave vishuni bukur dhe beni nje party me muzik per mua.Gjithsesi dikush me heret apo dikush me vone….

Mirupafshim ne jeten e pertejme der ateher ti vallezo me engjejt, Te dua Ilda e te gjitheve”, shkruan Çeljeta./albeu.com