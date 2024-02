Meritoni dhe Ilnisa flasin për planet e tyre pasi të dalin nga “BBV3”

Ilnisa dhe Meritoni teksa ishin të shtrirë pranë njëri-tjetrit diskutuan mbi jetën e tyre jashtë. Dyshja kanë pasur jo pak dinamika brenda shtëpisë, pasi ishin ata që organizuan edhe martesën e parë në “BBV” për këtë sezon. Ilnisa nga ana tjetër thotë se po i mungon shumë koha jashtë dhe që nuk i ka vlerësuar disa gjëra kur i ka pasur.

Ilnisa: Kjo kohë që po kaloj këtu po më bën të kuptoj se sa e rëndësishme është jeta jashtë dhe se sa shumë të merr malli për gjërat që si ke vërejtur më parë.

Meriton: Si do e shijosh kohën jashtë?

Ilnisa: Do hap krahët çdo 15 minuta, kur të jem duke ecur me makinë me shpejtësi dhe në një udhëtim të gjatë.