Meghan Markle “nuk do të shkelë kurrë më në Mbretërinë e Bashkuar”

Gruaja e Princit Harry, Meghan Markle, e cila thuhet se është në dijeni të reputacionit të saj në Mbretërinë e Bashkuar, nuk ka ndërmend të kthehet në familjen mbretërore.

Dukesha e Sussex-it ‘nuk do të shkelë më kurrë në Mbretërinë e Bashkuar’ pasi ajo ‘e di se sa jopopullore është’, ka pohuar një ekspert mbretëror.

Harry, do të kthehet në Britaninë e Madhe më 7 shtator, por nuk ka përmendur asgjë për gruan e tij, e cila për herë të fundit udhëtoi në vend gati një vit më parë për të marrë pjesë në funeralin e Mbretëreshës Elizabeth II.

Autori mbretëror Phil Dampier pretendoi se Meghan nuk mund të kthehet kurrë në Britani.

Ai tha për GB News: “Unë nuk mendoj se ajo do të shkelë më kurrë në këtë vend. Unë mendoj se ajo e di se sa e papëlqyeshme është.”

Kjo vjen pasi shpresat për ndonjë pajtim midis Princit Harry, Princit William dhe babait të tyre Mbretit Charles duket se janë shuar pasi Princi i Uellsit dhe monarku do të jenë larg gjatë vizitës së tij në Londër.

Princi Harry po kthehet në Mbretërinë e Bashkuar për të marrë pjesë në WellChild Awards në Londër muajin e ardhshëm, por nuk ka gjasa të jetë një udhëtim i qetë. Duka më pas do të udhëtojë në Düsseldorf në Gjermani për fillimin e Lojës Invictus 2023, ku gruaja e tij Meghan do t’i bashkohet pasi ajo do të shmangë të qenit në Britani.