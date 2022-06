Më shumë shoqe me Monikën apo me Fifin? Arjola Demiri zgjedh një të tretë (FOTO LAJM)

Arjola Demiri ishte e ftuara e kësaj të hënë në “Në Kurthin e Piterpan” ku nuk munguan pyetjet e sikletshme. Mes tyre aktorja u pyet edhe për miqësitë që aktorja e njohur Arjola Demiri krijoi në BBV, një pjesë e të cilave janë komentuar jo pak edhe pas përfundimit të spektaklit. E ftuar këtë të hënë në Kurthin e Piter Panit, Arjola iu përgjigj pyetjeve të fëmijëve, edhe kur ato ishin pak më delikate.

Miqësia e shumëkomentuar e Arjolës me Monikën nuk ka mbetur pa u komentuar nga të gjithë. Ka ndodhur një krisje, një qejfmbetje nga njëra apo tjetra?

Përtej deklaratave publike, herë “thumbuese”, herë të drejtpërdrejta, Arjola sot nuk preferoi të zgjidhte Monikën. Por as Fifin, këngëtarja që krijoi një lidhje të fortë me Monikën në BBV.

Kështu, fëmijët e pyetën Arjolën nëse ka më shumë shoqe Monikën apo Fifin, por aktorja preferoi ta shmangë, si fillim. Këmbëngulja e tyre bëri që Arjola të zgjedhë dikë tjetër:

“Mes këtyre dy shoqeve, unë kam më shumë shoqe Ilirin”- tha ajo si me shaka, por me kaq i tha të gjitha. Të paktën u kuptua që raporti me Monikën nuk është ai i BBV.