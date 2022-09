Më në fund, Rosela Gjylbegu bën publike lidhjen e dashurisë, zbulon partnerin (FOTO LAJM)

Këngëtarja shkodrane, Rosela Gjylbegu është siguruar të njihet gjithmonë në media vetëm për talentin dhe punën e saj, jeta personale e saj ka marrë rrallherë vëmendjen e publikut.

Jemi mësuar që Roselën ta dëgjojmë shpesh që i këndon dashurisë, por asnjëherë nuk e kemi kuptuar nëse është e dashuruar apo në një marrëdhënie.

Por mesa duket këtë herë ka vendosur që partnerin e saj, t’a bëjë publikë me anë të këtij postimi në rrjetet sociale.

Pa shumë fjalë e dedikime Rosela ka vendosur që këtë moment të lumtur ta ndajë me ndjekësit dhe fansat e saj ndër vite.

Sa i takon muzikës atë kemi kohë pa e dëgjuar me ndonjë projekt të ri muzikor, por e pranishme në spektakle të ndryshme të muzikës shqiptare. Dy vjet më parë Rosela Gjylbegu ka qenë pjesë e festivalit të RtSh-së me këngën “Vashëzo”, ndërsa në vitin 2009 së bashku me Eliza Hoxhën ka fituar vendin e parë në Kënga Magjike.