“Më mungojnë gjërat e bukura”/ Ilnisa qan në shtrat, Meritoni e qetëson

Ilnisa është parë në momente dobësie dhe gjendje jo të mirë emocionale mbrëmjen e sotme. Teksa qëndronte në shtrat me Meritonin ajo shpërthen në lot duke thënë se i mugojnë ditët kur bënte gjëra të bukura.

Izolimi në shtëpi prej gati 1 muaji, debatet e tensionet e shpeshta kanë bërë të vetën dhe duket se kanë sjellë një ngarkesë të madhe emocionale tek banorja. Edhe sot ajo është përballur me debate të forta si me Franceskën ashtu edhe me Ledjonën. Pranë saj qëndronte Meritoni i cili mundohej ta qetësonte.

Biseda e plotë në videon më poshtë: