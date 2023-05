“Më kanë rënë në qafë kot”, Luizi po planifikon “hakmarrjen”: Kur të dal do i shkoj drejtoreshës në zyrë… (VIDEO)

Luizi ende pa përfunduar loja e Big Brother, me 2 ditë të mbetura, po mendon për ditët që e presin jashtë.

Në rrëfimin e jetës ai tha se ishte zhgënjyer nga shumë njerëz, e megjithatë ishte bërë më i fortë nga kjo.

“Kurioz jam si do më shohin ca fytyra jashtë, kur të dal. Naj drejtoreshë burimesh e 2-3 të tjerë, si do më shohin.

Do i shkoj në zyrë. Kur të dal, kot, dua vetëm t’i hap derën. Me hap derën e me i thënë: E dini vetë…

Më keni rënë në qafë kot,” tha Luizi.