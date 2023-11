Me fotot e “nxehta”, Robert Berisha prezanton të dashurën e re (FOTO LAJM)

Këngëtari i njohur shqiptar, Robert Berisha ndodhet me pushime në Miami me të dashurën e tij të re. Ndonëse nuk e ka publikuar identitetin e saj, artisti ka ndarë me ndjekësit disa pamje të nxehta nga ‘arratisja’ e ëmbël ku shfaqen krahë njëri-tjetrit.

Romanca e tij vjen pas ndarjes prej më shumë se një viti nga modelja Laureta Maqedonci. Roberti gjithashtu ka qenë i martuar për shumë vite me këngëtaren Nora Istrefi, me të cilën ka edhe një vajzë.